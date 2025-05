A narração do confronto entre Inter de Milão e Barcelona, nesta terça-feira (6), no Estádio San Siro, pela semifinal da Champions League, teve grande repercussão nas redes sociais. Internautas elogiaram a narração de Jorge Iggor na vitória do clube italiano sobre o espanhol, por 4 a 3.

Em campo, as equipes de Hansi Flick e Simone Inzaghi protagonizaram um jogo inesqucível. Com momentos de altos e baixos para ambos os times, a vitória da Inter de Milão foi marcada por viradas de placares e gols nos últimos minutos.

Toda a emoção do confronto foi narrada por Jorge Iggor pela transmissão da HBO Max. Nas redes sociais, internautas elogiaram a qualidade do trabalho do profissional e chamara atenção para a fama do narrador em "chamar" boas partidas de futebol.

Inter de Milão na final da Champions League

Com a vitória sobre o Barcelona, o time italiano se classificou para a a final da UEFA Champions League. Agora, a equipe do técnico Simone Inzaghi espera o resultado do confronto entre Arsenal e PSG, para saber o adversário na decisão europeia.

A equipe inglesa e francesa entram em campo nesta quarta-feira (7), às 16h, no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris, para definir o último classificado para a final da Champions League. No primeiro confronto da semifinal, a equipe do técnico Mikel Arteta foi superada por a de Luis Enrique, dentro de casa.

