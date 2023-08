Nesta janela de transferências foi possível observar o tamanho do poder econômico do futebol árabe. No entanto, por se tratar de valores astronômicos, se torna mais difícil dimensionar a real grandeza dessas cifras. Por isso, o LANCE! resolveu calcular quanto tempo uma pessoa precisaria trabalhar para faturar o salário mensal que Neymar receberá no Al-Hilal.