A camisa do novo time de Neymar virou sonho de consumo de muitos torcedores. O Al-Hilal mudou recentemente de patrocinador e agora tem seus uniformes produzidos pela Puma. Antes, a Mouj, marca própria do time saudita, era quem assinava as camisas. Mas será que os brasileiros terão facilidade para encontrar e gastar um valor razoável no uniforme do camisa 10?