O Corinthians foi goleado pelo Flamengo por 4 a 0, na tarde deste domingo (27), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do apito final, Craque Neto elegeu o jogador do Timão com a pior atuação no Maracanã.

Segundo Neto, Igor Coronado, que entrou ainda no primeiro tempo no lugar de Memphis Depay, foi o pior jogador em campo. O camisa 77 do Corinthians atuou por 52 minutos e não conseguiu ser eficiente no setor ofensivo.

Depois de elogiar muito o time do Flamengo no pós jogo da Rádio Craque Neto, Neto falou sobre a atuação de Igor Coronado e de outros jogadores do Corinthians.

-O Coronado faz pênalti, não dá um chute para o gol. A bola não chega para o Yuri Alberto. Memphis saiu porque tomou uma pancada. Não consegue jogar o Matheuzinho. Os dois zagueiros mortos dentro do campo. Os volantes não marcaram ninguém.

Como foi o jogo entre Flamengo x Corinthians

O Flamengo atropelou o Corinthians no primeiro tempo. Com muito apoio da torcida no Maracanã, que contou com casa cheia, a equipe de Filipe Luís abriu o placar aos cinco minutos, com Cebolinha. No lance seguinte Pedro mandou a bola na trave. O time carioca voltou a balançar a rede aos 34 minutos, com Arrascaeta, que recebeu assistência de Pedro. Três minutos depois, foi a vez do camisa 9 marcar, o primeiro em seu retorno aos jogos (após se recuperar da lesão no joelho esquerdo).

Pedro comemora gol em Flamengo x Corinthians (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

O gol de Pedro, aliás, saiu após uma falha de Hugo Souza. Os torcedores flamenguistas aproveitaram para provocar o ex-jogador do clube, gritando o seu nome.

A pressão rubro-negra seguiu no segundo tempo. Logo aos dois minutos, Arrascaeta, com o pé esquerdo, mandou a bola no travessão do gol de Hugo. Com a ampla vantagem no marcador, o Flamengo buscou trabalhar a bola, enquanto o Corinthians encontrou dificuldade para sair em contra-ataque.

Aos 14 minutos, De La Cruz, em tabelinha com Pedro, quase marcou o quarto gol rubro-negro. O quarto, no entanto, saiu aos 33'. O árbitro marcou pênalti de Coronado em Arrascaeta, após auxílio do VAR. O atacante bateu forte e ampliou.