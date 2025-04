O técnico Filipe Luís estava bastante satisfeito na entrevista coletiva que concedeu após a goleada do Flamengo sobre o Corinthians. O jogo, válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi realizado no Maracanã nesse domingo (27) e acabou com placar de 4 a 0 para os rubro-negros.

continua após a publicidade

➡️Flamengo x Corinthians: Globo retoma tradição antiga e chama atenção

Na entrevista, o treinador ressaltou a boa atuação da dupla Cebolinha e Everton, que voltou a atuar junto desde o início depois de muito tempo. Na entrevista, o técnico Filipe Luís ainda falou sobre a sequência de jogos do time, e revelou que alguns jogadores irão "descansar" e serão preservados para a partida de quinta-feira (1º de maio), com o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil.

No Maracanã, o Flamengo foi amplamente superior ao Corinthians, em especial no primeiro tempo. O time foi para o vestiário vencendo por 3 a 0, gols de Cebolinha, Arrascaeta e Pedro. No segundo tempo, o time rubro-negro seguiu melhor e fechou o placar com mais um gol de Pedro, dessa vez cobrando pênalti. Com o triunfo desse domingo sobre o Corinthians, o Flamengo chegou aos 14 pontos no Brasileirão.

continua após a publicidade

Após entrevista, Filipe Luís começa a preparar o Flamengo para a Copa do Brasil

Agora, o Flamengo dá uma pausa no Brasileirão para fazer sua estreia na Copa do Brasil. Na quinta-feira (1º de maio), a equipe do técnico Filipe Luís encara o Botafogo-PB no Castelão, em São Luís.

O treinador antecipou que Matheus Cunha será o titular do gol no jogo pela Copa do Brasil. Ele também deu a entender que dará chance a alguns reservas na partida. Filipe, contudo, não revelou quantos jogadores serão poupados. Segundo ele, apenas a partir desta segunda-feira que ele irá avaliar isso.

continua após a publicidade