Flamengo e Corinthians se enfrentaram no Maracanã, neste domingo (27), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro venceu a partida por 4 a 0, e um lance no segundo tempo causou muita polêmica nas redes sociais.

Aos 30 minutos da segunda etapa, Arrascaeta driblou Igor Coronado e caiu dentro da área. Em campo, Ramon Abatti Abel mandou o lance seguir, mas o VAR recomendou revisão. Depois de cerca de dois minutos, o árbitro assinalou pênalti.

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Assim que Pedro converteu, torcedores de vários times foram às redes sociais e manifestaram sua indignação com a marcação do pênalti. A maioria dos flamenguistas, por outro lado, concordaram com a marcação. Veja as reações dos torcedores abaixo.

Veja a revolta dos torcedores na web após lance polêmico em Flamengo x Corinthians

O pênalti que o juiz acabou de marcar pro Flamengo …



Não tem jeito, a marcação é de acordo com a camisa mesmo. pic.twitter.com/iBd1vJFqd6 — FluResenha (@resenhaflutt) April 27, 2025

Como foi o jogo no Maracanã

O Flamengo atropelou o Corinthians no primeiro tempo. Com muito apoio da torcida no Maracanã, que contou com casa cheia, a equipe de Filipe Luís abriu o placar aos cinco minutos, com Cebolinha. No lance seguinte Pedro mandou a bola na trave. O time carioca voltou a balançar a rede aos 34 minutos, com Arrascaeta, que recebeu assistência de Pedro. Três minutos depois, foi a vez do camisa 9 marcar, o primeiro em seu retorno aos jogos (após se recuperar da lesão no joelho esquerdo).

Pedro comemora gol em Flamengo x Corinthians (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

O gol de Pedro, aliás, saiu após uma falha de Hugo Souza. Os torcedores flamenguistas aproveitaram para provocar o ex-jogador do clube, gritando o seu nome.

A pressão rubro-negra seguiu no segundo tempo. Logo aos dois minutos, Arrascaeta, com o pé esquerdo, mandou a bola no travessão do gol de Hugo. Com a ampla vantagem no marcador, o Flamengo buscou trabalhar a bola, enquanto o Corinthians encontrou dificuldade para sair em contra-ataque.

Aos 14 minutos, De La Cruz, em tabelinha com Pedro, quase marcou o quarto gol rubro-negro. O quarto, no entanto, saiu aos 33'. O árbitro marcou pênalti de Coronado em Arrascaeta, após auxílio do VAR. O atacante bateu forte e ampliou.