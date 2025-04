O Corinthians teve uma tarde complicada neste domingo (27) e foi derrotado pelo Flamengo por 4 a 0, no Maracanã, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Com superioridade desde o início, o time carioca abriu vantagem ainda no primeiro tempo e administrou o placar até o fim da partida.

continua após a publicidade

A derrota marcou a última partida de Orlando Ribeiro como treinador interino do Corinthians. Nesta semana, Dorival Júnior, após passagem pela Seleção Brasileira, assume o comando da equipe.

Diante desse cenário, o LANCE! lançou uma enquete para o torcedor corinthiano: Dorival Júnior vai conseguir arrumar o time do Corinthians?

➡️Vote na enquete clicando aqui

Corinthians perdeu para o Flamengo no Brasileirão (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

O que Dorival Jr terá pela frente no Corinthians?

A derrota do Corinthians para o Flamengo por 4 a 0 mostrou que o maior desafio de Dorival Júnior no comando da equipe será arrumar a defesa. O Timão sofreu dez gols nas primeiras seis rodadas do Brasileirão, o segundo pior retrospecto do clube alvinegro nas últimas cinco edições da competição.

continua após a publicidade

O treinador interino do Timão, Orlando Ribeiro, fez uma mudança na defesa para o confronto contra o Flamengo. André Ramalho entrou na vaga de Félix Torres, que perdeu a titularidade após ser expulso no primeiro tempo da vitória sobre o Racing pela Copa Sul-Americana.

Mesmo assim, a defesa segue como a maior fraqueza do Timão. Nesta edição do Brasileirão, o Corinthians só não sofreu gol na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, na segunda rodada da competição nacional.

continua após a publicidade

Gols sofridos pelo Corinthians até a sexta rodada dos últimos Brasileirões