Romero critica postura do Corinthians em derrota para o Flamengo

O Corinthians foi goleado por 4 a 0 contra o Flamengo, neste domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro. Pedro, duas vezes, Cebolinha e Arrascaeta fizeram os gols da partida Maracanã. Após o duelo, Romero falou sobre a atuação do Timão e criticou a postura da equipe.

— Eles foram bem superiores no primeiro tempo, acho que o jogo passou por aí. Além da tática, na parte mentalmente, a gente não se comportou bem, a gente não fez o que tinha que fazer em um clássico ou um jogo grande como esse — disse o atacante em entrevista à Globo na saída do campo.

O resultado negativo freia uma recuperação do Timão na temporada, que vinha de duas vitórias. O clube alvinegro está na décima primeira colocação do Brasileirão. A equipe foi comandada de forma interina por Orlando Ribeiro.

A esperança da Fiel pode ser a chegada de Dorival Júnior. O treinador acertou com a diretoria do Timão, esteve no Maracanã, mas ainda não foi anunciado pelo Corinthians. Entretanto, a tendência é que ele esteja no banco de reservas contra o Novorizontino, quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), no interior paulista, pela Copa do Brasil.

— Temos que assumir a responsabilidade, a gente está num time grande, sabemos da responsabilidade que temos, e vamos trabalhar, agora como você falou o Dorival chegou e vamos tentar mudar isso na quarta-feira — completou o atacante paraguaio.

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo pelo Brasileirão no próximo sábado (3), contra o Internacional, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O confronto é válido pela sétima rodada da competição nacional. Antes disso, encara o Novorizontino, no Jorge Ismael de Biasi, pelo jogo de ida da terceira fase de Copa do Brasil.