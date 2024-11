Em entrevista ao podcast 'Deu Zebra Cast', Daniela Boaventura, jornalista da ESPN, se posicionou sobre as polêmicas extra-campo envolvendo o lateral Marcelo. A repórter se disse "chocada" com tudo que ouviu sobre o jogador e vê a sua saída do time como boa para o Fluminense nessa reta final decisiva de Campeonato Brasileiro. Com a saída do ídolo, Diogo Barbosa ganhou sua vaga na lateral.

- Acho que o fato do Marcelo ter saído do elenco vai ajudar o Fluminense nessa reta final, porque o Diogo Barbosa já tava jogando melhor do que ele, mas tinha toda uma questão pelo tamanho do Marcelo. Eu sempre fui fã do Marcelo, mas quando ele voltou para o Brasil foi uma decepção tão grande de tudo que eu ouvi, é chocante, eu fiquei muito triste! - iniciou a jornalista, antes de completar:

- Ele pode ser maior que o Mano Menezes e que os jogadores que disputam posição com ele, só não poder se babaca. Pessoalmente, eu fiquei triste de ver o comportamento do Marcelo, tanto de bastidor, sobre ele não ser uma pessoa de grupo, quanto pela forma que ele trata as pessoas publicamente. Ele age sempre com o nariz no teto. Acho que vai fazer bem ao Fluminense não ter ele por perto - concluiu.

Problemas com Marcelo e Mano Menezes, treinador do Fluminense

A polêmica entre Mano e Marcelo em Fluminense x Grêmio não foi a primeira entre os dois. Em 2011, o treinador, que comandava a Seleção Brasileira, contou uma história envolvendo o até então jogador do Real Madrid, no extinto programa "Bem Amigos", do Sportv. Na primeira convocação do gaúcho, ainda em 2010, Mano levou lateral, mas não utilizou o jogador. No mês seguinte, o atleta não se apresentou para um período de treinos, alegando problemas estomacais. Marcelo, contudo, treinou pelo Real Madrid no dia seguinte.

Marcelo e Mano se desentenderam em Fluminense x Grêmio

O técnico passou um período sem convocar o lateral e voltou a chamá-lo para a Seleção em 2011. No entanto, Mano Menezes optou por não colocar o lateral em campo. Antes de um novo amistoso, Marcelo sentiu um problema nas costas e acabou cortado.

Mano Menezes colocaria Marcelo nos últimos minutos de Fluminense x Grêmio, na última sexta-feira (1), mas desistiu e mandou o lateral de volta para o banco. Em coletiva, o treinador afirmou que ouviu algo que não gostou. Neste sábado (2), o Tricolor rescindiu o contrato do jogador em "comum acordo".