Memphis Depay revela data de lançamento de nova música

Memphis Depay, do Corinthians, divulgou a data de lançamento de sua nova música. O próximo hit do atleta estreia nas plataformas nesta sexta-feira (29). Há seis anos, ele divide a carreira de jogador de futebol com a de rapper.

Para anunciar o momento da carreira musical, ele compartilhou imagens da gravação do videoclipe da nova canção. Em uma publicação curta, Depay não deu muitos spoilers sobre a nova obra, mas confirmou que ela se chamará "YMS". Veja o vídeo publicado abaixo.

Este será o 12º lançamento musical do camisa 94 do Timão. Antes mesmo de desembarcar em São Paulo, ele já havia lançado uma música com o nome do clube: "2 Corinthians 5:7". A obra foi lançada em 2020 e não tem ligação direta com o time paulista, mas o fato deixou os torcedores animados.

Repercussão da nova música de Depay

Após o anúncio, alguns torcedores do Corinthians se manifestaram em apoio à carreira musical de Depay. No post do jogador, foi possível observar alguns comentários de incentivo como "joga y canta", "te amamos, entenda" e "tudo que esse cara faz é bom".

Em campo, o holandês também tem se destacado. Mesmo com pouco tempo de clube, já se tornou um ídolo da torcida corintiana. Depay desembarcou em São Paulo no mês de setembro e, desde então, foi primordial para a recuperação do Corinthians na temporada. Com o jogador, a equipe paulista deixou a zona de rebaixamente e hoje ocupa a 9ª colocação, disputando vaga para a Libertadores de 2025.