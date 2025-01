A equipe de Cléber dos Santos, que comandará o Flamengo nas primeiras quatro rodadas do Campeonato Carioca, perdeu para o Boavista por 2 a 1 neste domingo (12). Após a partida na Arena Batistão, em Aracaju, o treinador analisou o confronto, e chamou a atenção para a diferença de tempo de preparação dos times.

- Com certeza é possível (evolução mesmo com derrota). Nosso discurso nesse início de temporada é de uma oportunidade que todos nós estamos tendo para representar o Flamengo. Esses quatro jogos vão ser muito importantes tanto para a gente quanto para a equipe principal. Claro que não estamos satisfeitos com o resultado e com o que aconteceu hoje, ainda vamos evoluir bastante nas próximas rodadas. Teremos uma conversa internamente para melhorar nas próximas rodadas - iniciou o treinador.

Lorran, do Flamengo, durante a partida contra o Boavista (Foto: Paula Reis/Flamengo)

- A gente enfrentou uma equipe que já vinha se preparando há mais tempo. Eles vieram em uma proposta de marcação mais baixa, tentamos fazer uma equipe mais organizada. Especialmente no primeiro tempo tivemos volume de jogo mas agredimos pouco o gol adversário. Esse vai ser o nosso foco a partir do próximo treino para que a gente seja mais agressivo no último terço - completou.

Próximos jogos do Flamengo

O Flamengo volta a campo na quinta-feira, quando enfrenta o Madureira. Posteriormente, terá pela frente Nova Iguaçu e Bangu. Os três jogos, aliás, serão fora do Rio de Janeiro.

