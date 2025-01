Corinthians pode perder Hugo Souza na estreia do Paulistão; entenda

Titular e capitão do Corinthians na última temporada, Hugo Souza pode desfalcar a equipe na partida contra o Red Bull Bragantino, pela estreia do Campeonato Paulista. Adquirido em definitivo no fim de 2024, o goleiro firmou contrato válido por quatro anos, mas ainda não teve o vínculo registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Procurado pela reportagem, o Corinthians segue confiante de que terá o atleta à disposição diante do Massa Bruta, uma vez que novos contratos só podem ser registrados no BID em dias úteis. Assim, Hugo Souza deve aparecer no portal na próxima segunda-feira (13).

Após atuar por empréstimo em 2024, Hugo Souza foi comprado em definitivo junto ao Flamengo em operação que custou R$ 7,3 milhões. Desse montante, 800 mil euros (R$ 4,8 milhões) correspondem à aquisição de 60% dos direitos econômicos do goleiro, enquanto o restante foi destinado ao pagamento de multas para a regularização da escalação do jogador contra os cariocas.

Além do goleiro, Cacá, Romero e Maycon, que renovaram seus contratos com o Timão paulista recentemente, também não foram registrados.

Hugo Souza, goleiro do Corinthians, em partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Números de Hugo Souza pelo Corinthians

Em julho do ano passado, o Corinthians anunciou a contratação de Hugo Souza por empréstimo. Sem precisar de período de adaptação, o goleiro venceu a disputa contra Matheus Donelli e se firmou como titular da equipe comandada por Ramón Díaz.

No período, o atleta disputou 34 partidas e foi fundamental na reação da equipe no Campeonato Brasileiro, que resultou nas classificações para a Copa do Brasil e a Libertadores.