Corinthians vê Libertadores como trunfo para aumentar receita do Fiel Torcedor

No plano orçamentário para 2025 apresentado pela direção do Corinthians e aprovado pelos conselheiros, o clube alvinegro espera ter um aumento de 40% na receita do Fiel Torcedor baseado em aumento de base e um redesenho do programa. A disputa da Libertadores, inclusive, pode ser uma chave para a meta ser alcançada.

— Claro que quando a gente tem uma competição internacional, ainda mais como a Libertadores, tudo muda de cenário, mas nosso marketing, jurídico e financeiro está trabalhando diariamente para que as coisas melhorem no nosso plano de Fiel Torcedor - disse Augusto Melo em entrevista ao Lance!

Neste ano, o Corinthians ficou abaixo no ranking de times brasileiros com maior número de sócios torcedores. Uma pesquisa de julho, realizada pelo "Ge", indica que o Timão aparecia apenas na 13ª colocação, atrás dos três maiores rivais estaduais - Palmeiras, Santos e São Paulo.

Além da disputa da competição continental, Vinicius Manfredi, superintendente de marketing do Corinthians, acredita que a plataforma precisa ser atualizada.

— O Fiel Torcedor passa por um momento desafiador. Temos acompanhado a dificuldade às vezes das pessoas de comprar o ingresso. Quando entrar o reconhecimento facial vai melhorar bastante coisa, isso será obrigatório a partir de julho. (...) E, diferentemente do app do banco, que você acessa para pagar uma conta, para comprar o ingresso você está em uma corrida contra alguém. Então a gente, por enquanto, está tentando mapear esses perfis mais suspeitos de fraude para bloqueá-los em vez de criar uma barreira para o torcedor comprar ingresso na reta final da temporada. Porque isso explodiu nos jogos contra Racing, Flamengo, foi mais ou menos ali de setembro, outubro pra frente que o negócio deu uma piorada — explicou.

— E existe uma agenda de melhoria, que é mais de médio prazo, de entender quais são as principais relações do torcedor com o clube, que poderia ser refletida no programa de sócio além do ingresso. Pode ser um torcedor que o foco dele é compra de camisa, para o outro é game, o outro é ver o jogo na TV. Se a gente conseguir quem são esses outros nichos que poderiam ter interesse no programa, poderíamos ofertar outras coisas. Hoje, o programa ainda está muito atrelado à venda de ingresso — completou.