Corinthians realiza trabalho tático e segue preparação para estreia no Paulistão

O Corinthians seguiu na manhã deste domingo (12) a preparação para a estreia no Paulistão. O elenco iniciou o dia com um trabalho de força na academia. Após o aquecimento no gramado, o técnico Ramón Díaz comandou um exercício tático coletivo de enfrentamento.

continua após a publicidade

+ Corinthians vê Libertadores como trunfo para aumentar receita do Fiel Torcedor

As atividades com bola também serviram para a comissão técnica avaliar a equipe, que estreia oficialmente na temporada no dia 16 de janeiro, em situação de jogo.

Concentrados no centro de treinamentos desde a última quarta-feira (8), os jogadores foram liberados pelo departamento de futebol após as atividades. O elenco se reapresenta na tarde de amanhã e permanecerá nas estruturas do clube paulista até a estreia no estadual.

continua após a publicidade

Os comandados de Ramón Díaz enfrentam o Red Bull Bragantino na próxima quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O reencontro com a Fiel torcida, por sua vez, acontece três dias depois, diante do Velo Clube.

Ramón Díaz lidera preparação do Corinthians para estreia no Paulistão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Grupo do Corinthians no Paulistão

Corinthians Botafogo-SP Inter de Limeira Mirassol