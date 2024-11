Corinthians x Vasco: Caio Ribeiro elege melhor em campo

Na transmissão ao vivo pela TV Globo, o comentarista Caio Ribeiro elegeu o melhor jogador em campo no primeiro tempo de Corinthians 3 x 0 Vasco, pela 35ª rodada do Brasileirão. Para ele, o meio-campista Rodrigo Garro é o grande nome do Timão na temporada e foi também o melhor em campo no primeiro tempo da partida.

Garro participou diretamente do primeiro gol do Corinthians no jogo. De bola parada, o camisa 10 serviu seu companheiro Gustavo Henrique, que marcou de cabeça. O segundo e o terceiro gol ficaram por sua conta, aos 15 e 24 minutos.

Garro marcou dois gols no jogo entre Corinthians e Vasco da Gama (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

- Atropelo, só o Corinthians jogou no primeiro tempo. Agora nos melhores momentos conseguimos ver a facilidade com que o Garro encontrava o último passe e como estava desprotegida a cabeça de área do Vasco para ele sobrar nos primeiros 45 minutos. Pra mim ele é o grande nome da equipe. Fez dois gols, deu assistência na bola parada para o gol do Gustavo Henrique. O Vasco não se achou no primeiro tempo

Como foi o primeiro tempo de Corinthians x Vasco?

O Vasco não viu a cor na bola na Neo Química Arena na tarde deste domingo (24) e começa a se preocupar com a luta contra o rebaixamento. Com apenas 25 minutos de bola rolando, o time de Rafael Paiva levou três gols e segue sofrendo muito para o Corinthians.

