Decisões de Ancelotti sobre Endrick geram revolta entre torcedores: ‘Desgosto’

Endrick segue com poucos minutos pelo Real Madrid. Neste domingo (25), na vitória tranquila dos Merengues diante do Leganés, pela 14ª rodada de LA LIGA, o brasileiro substituiu Bellingham e atuou por apenas sete minutos, o que revoltou torcedores ansiosos pelo futebol do prodígio ex-Palmeiras.

Com a vitória por 3 a 0 encaminhada desde o início do segundo tempo, era aguardado que Endrick recebesse mais minutos de Ancelotti. Entretanto, a expectativa não se confirmou: o brasileiro manteve a curta média de tempo jogado pelo Real Madrid.

Endrick é motivo de revolta de torcedores com treinador do Real Madrid

Por dar poucos minutos a Endrick, Ancelotti foi muito criticado por brasileiros (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

