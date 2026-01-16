menu hamburguer
Vídeos expõem estrutura interna do Mirassol que justifica vaga na Libertadores

Equipe paulista garantiu vaga direto para a fase de grupos

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/01/2026
18:47
Atualizado há 2 minutos
(Foto: Divulgação/Mirassol)
imagem camera(Foto: Divulgação/Mirassol)
Uma reportagem produzida pelo Globo Esporte visitando as estruturas do clube Mirassol trouxe a tona um debate que se renova constantemente no futebol: estrutura não é gasto, é investimento. Diversos criadores de conteúdo expõem a altíssima qualidade oferecida pelo clube paulista aos seus profissionais de todas as áreas.

Resultado disso foi o excepcional ano que o clube viveu em 2025. Em sua primeira participação na elite do futebol nacional, o Mirassol garantiu vaga direta para a fase de grupos da Libertadores 2026.

Acadêmia no CT do Mirassol (Foto: Divulgação)
Acadêmia no CT do Mirassol (Foto: Divulgação)

Atualmente a estrutura do centro de treinamento Mirassol conta com quatro campos, 20 apartamentos para 40 pessoas, refeitório, cozinha, sala de jogos, sala de imprensa, sala de diretoria, vestiários para comissão e atletas (profissionais e atletas da base), rouparia para a base e profissional, academia, fisioterapia, fisiologia, piscina e estacionamento.

O Mirassol volta a campo neste sábado (17), pela 3ª rodada do Paulistão, contra o Palmeiras. O jogo é válido pela terceira rodada do estadual e está marcado para às 20h30 na Arena Barueri.

Últimas conquistas do Mirassol

- Campeão Paulista A-3 (1997);
- Vice-campeão Paulista A-2 (2016);
- 3º Colocado Paulista (2020);
- Campeão Brasileirão Série D (2020);
- 4º Colocado Paulista (2021)
- Campeão Brasileirão Série C (2022)
- Acesso à Série A do Brasileirão (2024)
- Classificação direta para a Libertadores 2026

Datas de cada fase da Libertadores 2026

  • 1ª fase: 3 a 12 de fevereiro;
  • 2ª fase: 17 a 26 de fevereiro;
  • 3ª fase: 3 a 12 de março;
  • Sorteio da fase de grupos: 18 de março;
  • Fase de grupos: 7 de abril a 29 de maio;
  • Oitavas de final: 11 a 19 de agosto;
  • Quartas de final: 8 a 17 de setembro;
  • Semifinais: 14 a 22 de outubro;
  • Final: 28 de novembro.

