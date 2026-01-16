Piqué fala sobre Messi na Kings League e elogia o argentino: 'Seria um sonho'

Fundador e presidente global da Kings League, o ex-jogador Gerard Piqué rasgou elogios ao jogador Lionel Messi, com quem jogou junto no período que esteve no Barcelona, e definiu como um "sonho" a participação do argentino na competição de fut 7 criada por ele. A declaração do espanhol foi dada em entrevista coletiva antes da final da World Cup Nations, que será disputada no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, neste sábado (17).

O Brasil recebe desde o dia 2 de janeiro a segunda edição da Copa do Mundo da Kings League e a seleção brasileira disputará a final na arena palmeirense para defender o título de campeã mundial, conquistada em janeiro de 2025. O adversário será o Chile.

Na disputa entre sul-americanos, craques dos dois torneios estão envolvidos no projeto. Kaká atua como presidente geral da Kings League Brasil, enquanto Ronaldo Fenômeno se tornou embaixadores oficial do torneio de nações deste ano. Do lado chileno, Vidal, ex-Flamengo e seleção chilena, é presidente do time do seu país. Piqué foi questionado sobre a entrada de novos craques no torneio, entre eles Lionel Messi.

Uma possível presença do argentino na decisão do Allianz Parque foi citada por Neymar durante a transmissão de um dos jogos do Brasil. O atacante do Santos tem um time na Kings League e foi um dos representantes da Seleção Brasileira no torneio. O jogador afirmou que ofereceu a Messi um espaço nas cabines dos presidentes para acompanhar a disputa do campeonato em São Paulo.

Piqué respondeu de forma bem humorada sobre o "boato" criado pelo próprio Neymar e classificou como um sonho ter o ex-companheiro e amigo como um dos donos de time Kings League. Entretanto, reconheceu que o fato depende de muitos fatores, entre eles as disponibilidades de cada jogador de gerenciar seu tempo fora da rotina de jogos, já que Lionel Messi ainda não se aposentou. O mesmo vale para Vidal, que ainda atua pelo Colo-Colo, do Chile.

-Isso aí… isso foi o Neymar que soltou, não foi? Pergunte ao Ney, eu não sei. No fim das contas, tive a sorte de jogar com os melhores do mundo, com companheiros de todos os tipos, e sempre abro a oportunidade para que possam participar. Alguns ainda estão jogando profissionalmente e, quando você está na ativa, é mais complicado se envolver. O Arturo Vidal, por exemplo, está jogando e fazendo 'reacts' [dos jogos do Chile] horas antes de entrar em campo, mas há outros que acham mais difícil, né? Porque, obviamente, você está focado na sua carreira e, quando ela terminar, aí é outra história. Veremos se algum dia teremos a oportunidade de que ele se envolva na Kings. Para mim seria um sonho, obviamente, porque no fim queremos ter os melhores e o Leo sempre foi o melhor da história deste esporte. Tê-lo conosco seria incrível - disse Piqué.

Brasil e Chile se enfrentam na final da Kings League World Cup Nations, no Allianz Parque. (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

A campanha do Brasil até a final

A Seleção Brasileira trilhou um caminho de superação. Após estrear com derrota para a Espanha, a equipe se recuperou e engatou três vitórias consecutivas contra Peru e Catar, ainda na fase de grupos. No "jogo da morte", o chamado "Last Chance", o Brasil confirmou o favoritismo ao superar com facilidade a Arábia Saudita, por 7 a 1.

Nas quartas, o Brasil não tomou conhecimento da campanha irretocável da Itália até até então e, seguro, venceu de goleada por 15 a 5. Desta vez, Cerol foi o responsável por cobrar o "pênalti do presidente", e converteu.

Já na semifinal, o Brasil se impôs sobre o México e não deu chances ao adversário. Assim, cravou sua vaga na decisão ao superar a equipe mexicana por 8 a 3. A partida foi acirrada e física, marcada por faltas duras, com direito a um cartão vermelho.