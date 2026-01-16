O afastamento imediato de Julio Casares da presidência do São Paulo provocou uma reação instantânea do lado de fora do Morumbi. Logo após a confirmação do resultado da votação no Conselho Deliberativo, torcedores que acompanhavam a movimentação nos arredores do estádio explodiram em comemoração, como mostra o vídeo registrado pela reportagem do Lance!. ▶️ ASSISTA ACIMA!

continua após a publicidade

➡️ Com afastamento de Casares, Harry Massis assume presidência do São Paulo e faz discurso

Com 188 votos favoráveis ao impeachment, o Conselho Deliberativo aprovou a destituição de Casares, que deixa o cargo de presidente do São Paulo de forma imediata. A decisão ainda precisa ser ratificada em Assembleia Geral dos sócios, que deverá ser convocada em até 30 dias. Para a confirmação definitiva da saída, basta maioria simples.

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Enquanto o processo formal segue seu curso dentro do clube, do lado de fora o clima era de festa. Gritos de comemoração, aplausos, fogos e cânticos tomaram conta da região do Morumbi, em uma reação que evidencia o desgaste da gestão junto a parte significativa da torcida. No vídeo, torcedores celebram o resultado como uma "vitória do São Paulo".

continua após a publicidade

Com afastamento de Casares, Harry Massis assume presidência do São Paulo e faz discurso

Julio Casares foi afastado do seu cargo de presidente do São Paulo. Após o Conselho Deliberativo votar, durante o processo de impeachment que aconteceu nesta sexta-feira (16), agora a decisão fica na mão dos sócios. Por enquanto, Harry Massis - vice de Casares -, quem assume o poder no clube. Confira seu discurso imediatamente após empossar o novo cargo.

"Hoje faço um pronunciamento a todos. Depois disso, não responderei a perguntas, porque preciso primeiro entender, com calma, como cada área do clube está funcionando no dia a dia. Vocês aguardavam esse posicionamento há algum tempo, e eu precisava dar uma resposta.

continua após a publicidade

Hoje não é um dia simples para o nosso clube, é um dia de responsabilidade. Assumo a presidência com muito respeito à história desta instituição e, principalmente, à torcida do São Paulo, que é o maior patrimônio que nós temos. Todos sabem que estamos vivendo um momento difícil.

Existem investigações em andamento e elas precisam ser tratadas com seriedade, calma e respeito às instituições, além do direito de defesa de cada pessoa envolvida. O que posso afirmar com toda clareza é que o clube vai continuar competindo, honrando sua camisa e sua história. A presidência começa hoje com um compromisso simples e firme: cuidar do clube, proteger a instituição e agir com responsabilidade e transparência.

Não é hora de julgamentos precipitados nem de discursos vazios. É hora de trabalhar com seriedade e respeito ao nosso torcedor. Peço confiança, paciência e, principalmente, união."

Harry Massis - vice de Casares - assume presidência momentânea do São Paulo (Foto: Divulgação)

🤑 Aposte na vitória do seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!

+ É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável!