Corinthians x Santos: Claus vira assunto após polêmica com cartão

A vitória do Corinthians sobre o Santos por 1 a 0, neste domingo (18), pelo Brasileirão, não ficou isenta de polêmicas de arbitragem. Raphael Claus virou assunto na web após a expulsão de Escobar em confusão com José Martínez.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️ Chapa de Samir Xaud acredita ter apoio para vencer eleição da CBF por aclamação

Escobar tomou o primeiro cartão amarelo ainda no primeiro tempo, aos 27 minutos de jogo. No segundo tempo, após desentendimento com José Martínez, o jogador acabou punido novamente por Claus. Internautas apontaram que o árbitro pareceu ter esquecido que seria o segundo amarelo do jogador do Santos, e só expulsa Escobar depois de ser avisado pelos jogadores do Timão.

Corinthians x Santos

Em um jogo sem muitas emoções, o Corinthians aproveitou melhor suas oportunidades, Yuri Alberto foi novamente carrasco do Santos e marcou o único gol da vitória corintiana por 1 a 0 na tarde deste domingo (18), na Neo Química Arena, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Corinthians foi a 13 pontos na tabela, enquanto o Santos permanece com cinco pontos, afundado na zona de rebaixamento do Brasileirão, na 19ª posição.

continua após a publicidade

Próximos jogos

O Corinthians volta a campo no próximo sábado. O Timão vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG. Já o Santos faz outro jogo fora de casa, diante do Vitória, no domingo, no Barradão.

Antes, porém, os times têm duelos pela Copa do Brasil. O Corinthians recebe o Novorizontino, jogando pelo empate, em casa, na quarta-feira. Já o Santos vai até Maceió. Após empatar em casa diante do CRB, o Peixe precisa vencer na quinta-feira para avançar na Copa do Brasil.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 0 SANTOS

9ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE A

📆 Data e horário: domingo, 18 de maio, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📍 Local: Estádio Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

🥅 Gols: Yuri Alberto, aos 24 minutos do 2ºT (COR)

🟨 Cartões amarelos: Rincón, Zé Ivaldo e Escobar (SAN)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Jr.)

Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Angileri; Maycon, Martínez, Breno Bidon (Raniele) e Carrillo; Igor Coronado (Romero) e Yuri Alberto.

SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Rincón e Zé Rafael (Gabriel Bontempo); Barreal (Thaciano), Rollheiser e Soteldo (Matheus Xavier); Tiquinho Soares (Deivid Washington).