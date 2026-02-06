Avanço do Palmeiras por Jhon Arias divide torcedores do Fluminense: 'Chega'

O Palmeiras venceu a concorrência do Fluminense e agora alinha os últimos detalhes burocráticos com o estafe de Jhon Arias para contratar o meia pelas próximas quatro temporadas. O Wolverhampton, atual equipe do jogador, já aceitou a proposta alviverde, fixada em 25 milhões de euros (R$ 155 milhões na cotação atual).

Agora, a decisão está nas mãos de Arias, que avalia os próximos passos da negociação das bases contratuais com o Palmeiras, confiante em um desfecho positivo. Entre os torcedores do Flu, os sentimentos são mistos. Enquanto alguns lamentam a chegada do seu "xodó" em um rival direto, outros lidam com mais indiferença à negociação.

O fato de o Wolverhampton estar virtualmente rebaixado à segunda divisão do Campeonato Inglês, aliado ao desejo do jogador de se manter em alto nível para a disputa da Copa do Mundo com a Colômbia, foram fatores fundamentais para Arias aceitar um retorno ao Brasil poucos meses após se transferir para a Europa.

Jhon Arias é desejo do Palmeiras desde quando jogava no Fluminense

O Palmeiras buscou a contratação de Jhon Arias ainda no início da última temporada, quando o jogador atuava pelo Fluminense. A investida foi negada pela diretoria tricolor, que manteve o atleta para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, e, posteriormente, o negociou com o Wolverhampton.

Desde a abertura da janela de transferências, o Palmeiras negociou cinco jogadores: Raphael Veiga e Micael, por empréstimo, além de Facundo Torres, Aníbal Moreno e Weverton, em definitivo. Marlon Freitas, ex-Botafogo, foi a única chegada.

John Arias construiu uma trajetória de destaque com a camisa do Fluminense. Pelo Tricolor, o colombiano disputou 230 partidas, marcou 47 gols e ainda contribuiu com 55 assistências, mostrando sua versatilidade no setor ofensivo. Arias também foi peça importante na histórica campanha que terminou com a conquista da Libertadores de 2023, consolidando seu nome entre os protagonistas do elenco campeão continental.