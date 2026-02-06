menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Avanço do Palmeiras por Jhon Arias divide torcedores do Fluminense: 'Chega'

Atacante está próximo de ser anunciado

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/02/2026
12:05
Atualizado há 2 minutos
Jhon Arias se despede do Fluminense após a partida contra o Cruzeiro
imagem cameraJhon Arias se despede do Fluminense após a partida contra o Cruzeiro (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras venceu a concorrência do Fluminense e agora alinha os últimos detalhes burocráticos com o estafe de Jhon Arias para contratar o meia pelas próximas quatro temporadas. O Wolverhampton, atual equipe do jogador, já aceitou a proposta alviverde, fixada em 25 milhões de euros (R$ 155 milhões na cotação atual).

continua após a publicidade

Agora, a decisão está nas mãos de Arias, que avalia os próximos passos da negociação das bases contratuais com o Palmeiras, confiante em um desfecho positivo. Entre os torcedores do Flu, os sentimentos são mistos. Enquanto alguns lamentam a chegada do seu "xodó" em um rival direto, outros lidam com mais indiferença à negociação.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O fato de o Wolverhampton estar virtualmente rebaixado à segunda divisão do Campeonato Inglês, aliado ao desejo do jogador de se manter em alto nível para a disputa da Copa do Mundo com a Colômbia, foram fatores fundamentais para Arias aceitar um retorno ao Brasil poucos meses após se transferir para a Europa.

continua após a publicidade

Jhon Arias é desejo do Palmeiras desde quando jogava no Fluminense

O Palmeiras buscou a contratação de Jhon Arias ainda no início da última temporada, quando o jogador atuava pelo Fluminense. A investida foi negada pela diretoria tricolor, que manteve o atleta para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, e, posteriormente, o negociou com o Wolverhampton.

Desde a abertura da janela de transferências, o Palmeiras negociou cinco jogadores: Raphael Veiga e Micael, por empréstimo, além de Facundo Torres, Aníbal Moreno e Weverton, em definitivo. Marlon Freitas, ex-Botafogo, foi a única chegada.

continua após a publicidade

🤑 Aposte no Brasileirão 2026! Clique aqui e saiba mais
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

John Arias construiu uma trajetória de destaque com a camisa do Fluminense. Pelo Tricolor, o colombiano disputou 230 partidas, marcou 47 gols e ainda contribuiu com 55 assistências, mostrando sua versatilidade no setor ofensivo. Arias também foi peça importante na histórica campanha que terminou com a conquista da Libertadores de 2023, consolidando seu nome entre os protagonistas do elenco campeão continental.

Jhon Arias Fluminense
Palmeiras supera valores do Fluminense e encaminha contratação de Jhon Arias (Foto: Megan Briggs/Getty Images via AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias