Jornalista manda recado a Filipe Luís após início ruim do Flamengo no ano: 'Não importa'

Em cinco jogos dos titulares em 2026, o Flamengo tem apenas uma vitória, diante do Vasco, e três derrotas para Fluminense, São Paulo e Corinthians, além do empate com o Internacional. O desempenho abaixo do esperado para o Fla no Brasileirão levou o jornalista Gabriel Simões, da CazéTV, a "ligar o alerta" para a temporada do rubro-negro.

- A realidade bate na porta. Não importa se você está pronto ou não, começou o campeonato, os jogos tão valendo ponto. Você está certo em dar suas justificativas, mas se você estiver certo por mais um mês, vai acabar o brasileiro (as chances de competir pelo título). Hoje o Flamengo está muito atrás de todo mundo, fisicamente. É bizarro. Isso significa que o Flamengo vai ter um ano terrível? Não. A lógica diz que o Flamengo vai encaixar, tem técnico e elenco para isso. Mas o tempo que isso vai levar pode decidir se o Fla vai realmente disputar todos os títulos... Quantos pontos o Palmeiras vai botar na frente? Já botou três - questionou.

Flamengo sofre com condições físicas em início conturbado

No empate por 1 a 1 com o Internacional na noite desta quarta-feira (5), o Flamengo sofreu, mais uma vez, com a intensidade de jogo, ligando o alerta para o aspecto físico dos atletas.

Após o confronto no Maracanã, o técnico Filipe Luís confirmou que os atletas ainda estão devendo um pouco na parte física. Segundo o treinador, será necessário um pouco mais de tempo para os rubro-negros atingirem o ápice da forma física.

- Hoje ficou muito evidente que falta um pouco da parte física dos jogadores. Como eles ainda não estão bem fisicamente ainda, da forma que eu espero que estejam e que eles estão acostumados a jogar, estão chegando na pressão de forma atrasada, a bola está escapando um pouco do pé, e isso também está ligado com o mental, com decisões erradas. Você cansa mais, pensa pior, toma decisões erradas. Pelo que eu conheço deles, ainda vai demorar um pouquinho, mas não tenho dúvidas que estamos no caminho, os jogadores já estão melhorando e vamos voltar - declarou o técnico do Flamengo.

Próximos jogos

07/02 - Flamengo x Sampaio Corrêa - Campeonato Carioca

10/02 - Vitória x Flamengo - Campeonato Brasileiro

19/02 - Lanús x Flamengo - Recopa Sul-Americana

