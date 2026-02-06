Endrick desmente rumores envolvendo casamento com Gabriely Miranda
"É fake", reiterou equipe do atleta ao negar os rumores
A equipe do atacante Endrick, de 19 anos, desmentiu os boatos sobre um suposto divórcio entre o jogador e Gabriely Miranda, de 23 anos, após rumores circularem amplamente nas redes sociais.
"É fake", declarou a assessoria do atleta quando questionada sobre os supostos problemas conjugais entre o casal, que oficializou a união em setembro de 2024. Endrick e Gabriely vivem atualmente na França, onde o jogador atua pelo Lyon após sua transferência do Real Madrid.
A especulação sobre o fim do relacionamento ganhou força graças a veículos espanhóis. Uma única publicação sobre o assunto atingiu 5 milhões de visualizações e acumulou mais de mil comentários.
Endrick e Gabriely
Endrick e Gabrielly mantém relacionamento desde antes da ida do jogador para a Europa. Endrick, que começou sua carreira no Palmeiras, causou surpresa ao revelar seu casamento civil com a influenciadora em setembro de 2024, pouco antes de sua mudança para a Espanha.
Gabriely acompanhou Endrick em sua trajetória internacional. Inicialmente, eles se estabeleceram na Espanha, durante o período em que Endrick jogava pelo Real Madrid, e posteriormente se mudaram para território francês após a transferência do atleta.
Além da cerimônia civil realizada no Brasil, o casal promoveu uma celebração mais elaborada em Madri, na Espanha, em julho de 2025. O evento reuniu familiares e amigos próximos, seguindo um padrão específico de vestimenta, com todos os convidados usando roupas pretas.
