CBF firma acordo para retorno do Brasileirão ao eFootball, antigo PES

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Konami Digital Entertainment estabeleceram uma nova parceria que garante o retorno do Brasileirão ao jogo eletrônico eFootball (antigo PES). O acordo foi assinado nesta sexta-feira (6) no Brasil, sem informações sobre valores e duração do contrato. O jogo é de futebol da KONAMI é gratuito para jogar em consoles, PC e dispositivos móveis.

A parceria beneficia ambas as organizações, proporcionando representação oficial do futebol brasileiro de clubes no jogo. O acordo abrange especificamente a licença do Brasileirão para uso no eFootball, ampliando a visibilidade da competição no cenário internacional dos jogos eletrônicos.

A principal competição de clubes do país volta a integrar o catálogo da franquia, complementando a presença da Seleção Brasileira, que já estava no game.

Jogadores do Brasileirão voltam ao eFootball (Foto: Konami)

Personalidades celebram acordo entre eFootball, CBF e o Brasileirão

O presidente da CBF, Samir Xaud, destacou a importância estratégica da parceria entre eFootball, CBF e o Brasileirão.

- Os games são, hoje, a porta de entrada de muitos jovens para o futebol. Estar presente nesse ambiente, de forma oficial e estruturada, é estratégico para a CBF. É uma maneira de aproximar esse público da Seleção Brasileira e dos nossos clubes, reforçando identidade, pertencimento e paixão pelo futebol nacional - celebrou.

Felipe Feijó, head de eSports da CBF, também comentou sobre a iniciativa.

- O público gamer muitas vezes tem o primeiro contato com o futebol por meio dos jogos. Esse movimento nos permite dialogar diretamente com essa audiência, apresentando o futebol brasileiro de forma autêntica, com a força da Seleção e dos clubes. É um mercado extremamente interessante, que amplia nossa presença no ecossistema global dos esports - declarou.

A Lei Pelé garante uma série de direitos de imagem aos atletas, exigindo que sejam firmados contratos individuais para incluir os jogadores do futebol brasileiro em jogos, por exemplo.