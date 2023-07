DIFERENÇAS ENTRE PÚBLICOS DO FUTEBOL FEMININO E MASCULINO

"É um público totalmente diferente (do futebol masculino). Muita gente já acompanha o futebol feminino genuinamente, e outras pessoas a gente vem conquistando através dessas transmissões. Eu fico muito mais tranquila em narrar um jogo do futebol feminino, porque sei que vou ser menos pressionada, vou receber menos mensagens negativas, a proporção é diferente. Eu nem saberia explicar o porquê, a gente sabe que o futebol envolve paixão e o torcedor naturalmente se envolve com o jogo. Se o time perde, culpa o narrador ou, se o narrador tem uma opinião diferente, já é motivo para xingar. A gente vive um momento muito tóxico nas redes sociais, onde as pessoas escrevem o que querem, xingam. Não só com as mulheres, fazem com narradores homens também, mas com certeza a proporção e o viés com nós mulheres é diferente. É um processo, é uma novidade para o público que só ouvia vozes masculinas narrando os jogos. Mas, comparado com o futebol masculino, o 'hate' do público do futebol feminino é muito menor."