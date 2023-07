O início da Copa do Mundo de futebol feminino se aproxima, e Ana Thaís Matos está escalada para comentar os jogos na "TV Globo" e no "SporTV". Em entrevista exclusiva ao Lance!, a jornalista analisou as mudanças do público do futebol feminino nos últimos anos e ainda contou como tem lidado com as críticas dos "haters". Veja a fala completa acima.