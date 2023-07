A celebração do título mundial de 2019 ocorreu com um desfile em Nove York e ficou marcado pelo discurso emblemático de Rapinoe, enaltecendo a diversidade no plantel campeão da Copa do Mundo. Capitã da seleção dos EUA, a atleta liderou o grupo e se recusou a ir até a Casa Branca por discordâncias ideológicas com Donald Trump e, inclusive, se recusava a cantar o hino do país por motivações políticas.