A Copa do Mundo feminina começa nesta semana, com milhares de ingressos ainda à venda. A Fifa anunciou na última quinta-feira (13), que distribuirá cerca de 20 mil entradas para jogos da competição, dada a baixa procura na Nova Zelândia. Contudo, nos últimos anos vem acontecendo o oposto, com o crescimento do público no futebol feminino e estádios cheios.