Com o sucesso na transmissão do Mundial no Qatar, a CazéTV, canal no YouTube do streamer Casimiro Miguel, anunciou no início deste mês que vai transmitir todas as 64 partidas da Copa do Mundo Feminina. Dessa maneira, quem quiser assistir à partida de abertura na próxima quinta-feira (20), às 4h (de Brasília), poderá acompanhar de graça na plataforma.