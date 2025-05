Conrado Santana se manifesta após demissão da Globo

Conrado Santana não faz mais parte do núcleo de comentaristas esportivo da Rede Globo. Em contato com o Lance!, a comunicação da emissora confirmou o desligamento do funcionário. Horas depois do desligamento se tornar público, o jornalista realizou uma postagem nas redes sociais sobre o assunto.

Através de um texto, Conrado confirmou a demissão da Globo. Na publicação, feita pelo Instagram, o comentarista lamentou o ocorrido, mas não entrou em datalhes sobre o possível motivo da demissão. Ele agradeceu a oportunidade dada pela emissora e se mostrou bastante abatido com a notícia.

Nota oficial de Conrado Santana

"Fui demitido hoje do SporTV/Grupo Globo. Confesso que não esperava e está sendo difícil assimilar. Ainda nem entendi o motivo. Ser comentarista do SporTV era o sonho da minha vida e virou um grande orgulho também. Planejei e me preparei para isso. Até vim morar no Rio de Janeiro. Entrei em fevereiro de 2011 como estagiário, passei por várias funções e virei comentarista de futebol no finalzinho de 2019. Hoje isso se encerra…

Apesar de ser um dia difícil, de achar que não merecia, eu sou muito grato por esses 14 anos na Globo. Sou agradecido pelas oportunidades, todos os aprendizados, pessoas incríveis que conheci e, claro, por ter virado comentarista lá. Obrigado a todos que fizeram parte da minha trajetória.

Nem estou em condicões de escrever isso aqui bem, mas como muita gente já ficou sabendo, resolvi contar aqui para meus amigos e pessoas que me acompanham. No final das contas, o meu grande sonho é viver de futebol que eu amo tanto. E vou seguir buscando isso, mesmo fora da Globo. Obrigado pelo carinho que já estou recebendo".

Carreira na Globo

O jornalista tem um longo vínculo com a emissora. Ele entrou como estagiário do canal em 2011. Ao todo, foram 14 anos como contatado dos canais Globo. Durante a passagem pelo núcleo de televisão, o comentarista participou de cobertura de diversos eventos esportivos.

Conrado Santana se destacou na programação do canal ao integrar em diversas oportunidades a mesa redonda do programa Seleção Sportv, do apresentador André Rizek. Além disso, nos últimos anos ele também foi presença marcante no "Tá na Área".