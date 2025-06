Com Neguerê, nova programação da N Sports exalta a essência do jogo

Oxigenando sua grade com conteúdos que resgatam a essência do jogo, o renovado canal N Sports apresenta dois formatos inovadores para transformar a experiência dos torcedores. Os talentos Neguerê e Gabi Martins chegam com programas diferentes para, juntos, celebrarem a grande paixão nacional.

Negueritmo

O brasiliense e vascaíno Wallace Mendonça, o popular Neguerê das redes sociais, referência indiscutível para os apaixonados pelo futebol, apresenta o "Negueritmo", programa descontraído que une análise de lances históricos e atuais com uma pegada autêntica e sem firulas. Seu estúdio é o cenário onde a paixão pelo futebol se mistura à espontaneidade das melhores resenhas – uma verdadeira curadoria dos momentos que fazem o jogo pulsar.

- O futebol brasileiro, no geral, está muito ‘nutella’. Defendo e sou um apaixonado pelo futebol-raíz. Falar o que o povo entende, deixar a tática de lado e vibrar com o que interessa, o gol, a bola na rede. O melhor é quem vence. O pior é quem perde. É simples! Eu tenho a missão de não deixar a essência do futebol morrer - explica.

Inspirado em seu próprio “algoritmo-raiz”, Neguerê reafirma seu compromisso com o âmago deste esporte: o gol, a emoção e a autenticidade que só a tradição do futebol pode oferecer. Com a participação especial de seu filho, Zezeu, que também brilha ao seu lado nas esquetes do canal Te aperta, Neguerê! (@teapertaneguere) o programa reforça a ideia de que o futebol é, acima de tudo, uma história de gerações que se conectam pelo mesmo sentimento.

Vai, Gabi!

A influenciadora Gabi Martins protagoniza o "Vai, Gabi!", programa que explora o futebol antes, durante e depois de cada partida. Com seu olhar aguçado para a cultura e a torcida, Gabi mostra que o espetáculo não se limita apenas ao campo. Enquanto a bola rola, ela mergulha nos bastidores, revelando rituais, histórias e sentimentos que movem os corações dos torcedores.

- Vamos contar os bastidores do futebol, mostrar histórias que estão por trás, dados curiosos, não necessariamente o jogo em si. O resultado pouco importa, a tática também. Queremos interagir com os personagens que vivem o futebol-raíz, sem ter um formato rígido. Quanto mais aleatório, melhor! - disse.

Com uma abordagem que dialoga diretamente com a diversidade e a alma que moldam o futebol brasileiro, "Vai, Gabi!" é um convite para redescobrir cada momento – dos preparativos à vibração final – e sentir o jogo em sua forma mais pura e envolvente. Juntos, os apresentadores da N Sports Neguerê e Gabi querem ampliar a dimensão do que se entende por cobertura do futebol, moldando as narrativas com autenticidade, inovação e muito respeito às tradições.

O Negueritmo estreia neste sábado (21), às 18h (de Brasília). Já o Vai, Gabi! estreou na última quarta-feira (18), no mesmo horário. Ambos serão programas semanais, nos mesmos dias e horários. Acesse e inscreva-se no canal da N Sports no YouTube e vibre com esse novo jeito de falar sobre futebol.