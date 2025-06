Apostador perde bolada com vitória do Flamengo sobre o Chelsea no Mundial

O Flamengo fez o improvável e venceu o Chelsea por 3 a 1, nesta sexta-feira (20), nos Estados Unidos, pelo Mundial de Clubes. Na ocasião, o apostador Lucas Tylty perdeu R$ 200 mil com o triunfo rubro-negro. O influenciador torcia por uma vitória do clube inglês no confronto, ou então, pelo empate, que anularia a aposta feita.

Nas redes sociais, o apostador registrou o momento. Antes do início da partida, Tylty destacou o risco da operação, mas se mostrou confiante com o resultado. Ele ainda destacou a movimentação do mercado, que teria aumentado a cotação para a vitória ou empate do clube londrino após o triunfo do Botafogo sobre o PSG, na última quinta-feira (19).

- É, vai começar. Avisei para vocês. O Chelsea tinha que vim reserva, mas tá titular. Como a torcida do Flamengo movimentou o mercado, queria até agradecer o Botafogo e Fluminense. Os torcedores do Rubro-negro estão achando que o Chelsea está no mesmo nível do PSG e do Borussia Dortmund. Esse time morto do campeonato alemão. Hoje é vitória do Chelsea, mas vamos ser realista também, o valor está nesse empate anula - disse o influenciador.

Após a derrota categórica do Chelsea, Lucas Tylty voltou as redes sociais para lamentar o resultado. Ele se mostrou surpreso com o desempenho da equipe de Filipe Luís, que dominou o confronto dentro de campo: "Como explica agora?".

Tylty também ganhou R$ 1 milhão no Mundial

Apesar da derrota no confronto entre Chelsea e Flamengo, Lucas Tylty já havia vencido R$ 1 milhão com uma partida do Mundial de Clubes. A bolada foi faturada durante a vitória do Bayern de Munique sobre o Auckland City. Para o confronto, ele o influenciador se aproveitou de um método de apostas chamado de "escadinha". A prática se consiste em apostar valores em determinados resultados diferentes no mesmo jogo.

Em todas as operações, Lucas Tylty previu um número de gols excessivos da equipe alemã, que venceu o adversário por 10 a 0, na última segunda-feira (16). O resultado marcou a maior goleada da história do torneio da Fifa.

Flamengo x Chelsea

Em campo, a equipe do técnico Filipe Luís mostrou um grande empenho tático e um poder de superação. Apesar de sair atrás do placar, durante o primeiro tempo, o clube carioca buscou o resultado durante a etapa complementar.

Além de Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan foram os outros responsáveis pelos gols da vitória do Flamengo sobre o Chelsea. Com o resultado, o clube carioca somou seis pontos e assumiu a liderança do Grupo D do Mundial de Clubes.

O Rubro-negro volta a campo pelo torneio da Fifa, na próxima terça-feira (24), para enfrentar o Los Angeles FC, no Camping Wolrd Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.