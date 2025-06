Remo x Paysandu #779 é o destaque da rodada da Série B na ESPN

Um dos maiores clássicos do futebol nacional será o destaque da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Remo e Paysandu protagonizam a rivalidade mais tradicional do Norte do país, em jogo que será atração ao vivo do Disney+ neste sábado (21) a partir de 18h30.

continua após a publicidade

O narrador paraense Rogério Vaughan comandará a transmissão da plataforma e terá ao seu lado o comentarista Celso Ardengh. Mariana Spinelli e Melbya Rolim estarão in loco no Estádio Mangueirão trazendo todo o clima da partida e as últimas informações das duas equipes.

Com mais de 100 anos de existência, o Clássico Re-Pa #779 divide o segundo maior estado brasileiro em extensão territorial. A partida deste sábado terá como grandes nomes o artilheiro da Série B Pedro Rocha pelo Remo e o atacante Rossi é uma das principais esperanças do Paysandu.

continua após a publicidade

Em caso de vitória, o Remo poderá alcançar o pelotão da frente na tabela da Série B e entrar no G4. A equipe ocupa a 7° colocação com 20pts. Já o Paysandu é o lanterna da Série B com 7pts e conquistou sua primeira vitória na última rodada, superando o Botafogo-SP em casa.

A expectativa é que a partida também entre para o top-10 de maiores públicos do Novo Mangueirão, estádio reinaugurado em 2023. O recorde foi estabelecido no jogo de acesso do Remo na Série C 2024 (54.864 presentes).