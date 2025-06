Após vitórias de Botafogo e Flamengo, web tem favorito para Boca x Bayern: ‘Fechar o caixão’

É tempo de América Latina no Mundial de Clubes! O Flamengo fez história nesta sexta-feira (20) e venceu o Chelsea de virada por 3 a 1,no Lincoln Financial Field. Na quinta (19), foi a vez do Botafogo surpreender o mundo do futebol com o triunfo de 1 a 0 sobre o PSG no histórico Rose Bowl. Após as glórias brasileiras, a web aguarda ansiosamente por mais uma batalha entre sul-americanos e europeus: Boca Juniors x Bayern de Munique, pela segunda rodada do grupo C.

O duelo de encerramento da sétima noite de Mundial é mais uma oportunidade dos torcedores acompanharem o choque cultural de dois clubes com contextos totalmente diferentes. Nas redes sociais, os brasileiros transcendem a rivalidade com a Argentina e têm um lado a favor: o do Boca. Confira abaixo a reação sobre o jogo dos Xeneizes contra o Bayern:

Boca Juniors x Bayern de Munique: saiba mais sobre o duelo pelo Mundial de Clubes de 2025

Tudo sobre o jogo entre Bayern de Munique e Boca Juniors pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

Bayern de Munique x Boca Juniors

2ª rodada — Mundial de Clubes (Grupo C)

📆 Data e horário: sexta-feira, 20 de junho, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

👁️ Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay, DAZN e CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+)

🟨 Arbitragem: Alireza Faghani (árbitro); Anton Shchetinin e Ashley Beecham (assistentes)

