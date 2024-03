Eric Faria comenta grupos sorteados na Libertadores: ‘Nenhum grupo teta’

Eric Faria comentou o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2024 (Foto: Reprodução/ Sportv)







Publicada em 18/03/2024 - 22:05

O sorteio da Copa Libertadores 2024 definiu, nesta segunda-feira (18), os grupos do torneio. Após o evento da Conmebol, o jornalista Eric Faria comentou o caminho dos times cariocas que disputarão o torneio.

Segundo o comentarista, não há nenhum grupo "teta" (fácil). Para Eric, todos os brasileiros enfrentaram diferentes desafios, seja tradição dos outros times, altitude ou outros fatores.

- Nenhum grupo teta. Nenhum. Todos os brazucas tem desafios interessantes. Seja tradicao. Seja altitude. Seja logistica. Um sorteio com muitas historias interessantes pela frente - publicou.

O jornalista se aprofundou na análise dos grupos do times cariocas. Confira tudo que Eric Faria postou em sua rede social pessoal:

Fluminense:

"Flu tera estadios chatinhos. O do Alianza, se jogar em casa, é alçapão. Do Cerro e do Colo-Colo sao mais confortáveis. Conheço os três. Quase sempre os gramados estao em boas condições."



Flamengo:

"Fla vai à La Paz. Jogo chato. Bogotá é mais baixo, la precisa so se adaptar ao tempo da bola. Palestino costuma jogar no campo da Catolica. Tem torcida bem pequena. Conheço os tres palcos. Não são alçapões."



Botafogo:

"Botafogo vai à Quito. Foi recentemente na Sula. LDU é forte. Universitario joga num palco enorme. Mas sempre enche. Time grande no Peru. Barranquilla, terra da Shakira, é quente e o estadio recebe os jogos da selecao colombiana. Tb conheço os três estadios. Todos otimos p jogar."