O confronto entre Bahia e Flamengo, decisivo na disputa pelo título do Brasileirão, será disputado na Arena Fonte Nova, em Salvador, que se tornou tema de debate entre treinadores pelo estado de seu gramado. Poucas horas antes do jogo, torcedores que entram no estádio começam a compartilhar as condições do gramado nas redes sociais e geram alvoroço.

Filipe Luís revela preocupação com o gramado da Fonte Nova

- Como ele (Rogério Ceni) mesmo falou na coletiva, prejudica o Bahia também, prejudica os dois. Mas estamos acostumados a jogar em vários tipos de gramados diferentes, em gramas sintéticas, e jogamos vários jogos diferentes, com bolas diferentes, então os jogadores estão adaptados e preparados para poder enfrentar o Bahia mesmo com gramado ruim e tentar vencer - iniciou Filipe Luís, técnico do Flamengo.

- Obviamente que se está realmente péssimo, gerará adaptações dentro do que é o jogo, mas eu acredito que os jogadores vão se adaptar rápido - completou o treinador.

Arena Fonte Nova será palco de Bahi x Flamengo (Foto: San Junior/Divulgação)

Bahia x Flamengo - domingo (5)

27ª rodada — Brasileirão

📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

👁️ Onde assistir: Premiere

🟨 Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

📺 VAR: Wagner Reway (SC)

💊Desfalques de peso para Filipe Luís

O jogador apresentou dores no tornozelo esquerdo e já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube. Com isso, De La Cruz deve ganhar a vaga no meio de campo para jogar ao lado de Jorginho.

Além de Saúl, o Flamengo contará por desfalques por conta de suspensão: Léo Pereira e Alex Sandro. Assim, Danilo e Ayrton Lucas, respectivamente, devem começar jogando. Por conta da maratona de jogos, alguns jogadores podem começar no banco.

O volante Erick Pulgar, que segue reta final de recuperação de lesão, também está fora do jogo.