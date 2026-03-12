Apresentadores da ESPN pedalam durante programa em ação contra o sedentarismo

A ESPN exibiu nesta terça-feira uma edição diferente do SportsCenter para marcar o Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo, celebrado em 10 de março. Durante todo o programa, a comentarista Mariana Pereira e o narrador Renan do Couto apresentaram o noticiário esportivo pedalando em bicicletas adaptadas como bancada, em um cenário ao ar livre na região da Grande São Paulo. Em movimento durante toda a transmissão, os talentos conduziram os principais destaques do dia enquanto incentivavam a prática de atividades físicas.

A ação faz parte de uma iniciativa da ESPN para estimular hábitos mais saudáveis entre os fãs de esporte. Realizada pela primeira vez em 2025, a proposta foi incorporada ao calendário anual da emissora como forma de conscientização sobre os impactos do sedentarismo e de reforçar o papel do esporte como aliado da saúde e do bem-estar.

Na edição inaugural da ação, no ano passado, apresentadores do canal encararam o desafio de correr durante 30 minutos enquanto comandavam o programa. O feito resultou no recorde da maior distância percorrida durante a apresentação de um programa de televisão, marca reconhecida pelo Guinness World Records.

- O SportsCenter em movimento tem como objetivo conscientizar as pessoas da importância da atividade física para a nossa vida. Aproveitamos o dia 10 de março, Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo, para reforçar a recomendação da Organização Mundial da Saúde de que devemos nos movimentar pelo menos 30 minutos por dia. Nosso compromisso é inspirar as pessoas a darem esse primeiro passo e adotarem uma rotina mais ativa - afirma Mariana Pereira.

- Fazer o mínimo de atividade física já é fundamental para a saúde física e mental, ajudando não só na longevidade, mas também na qualidade de vida. Muitas vezes a gente acha que não cabe na rotina ou que não leva jeito, mas é preciso criar coragem e começar. O esporte pode ser o primeiro passo para essa mudança, e é essa mensagem que o SportsCenter busca reforçar - comenta Renan do Couto.

Para viabilizar a edição especial, a produção da ESPN montou uma estrutura técnica adaptada para acompanhar os apresentadores em movimento. A transmissão contou com múltiplas câmeras posicionadas ao longo do percurso, além de ensaios prévios para ajustar o ritmo das pedaladas e garantir sincronia entre os apresentadores durante a condução do programa.