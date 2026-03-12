Com reviravoltas, inteligência artificial crava placar de Vasco x Palmeiras
Equipes se enfrentam pela 5ª do Campeonato Brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
Vasco e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 19h30 (Brasília), em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o confronto e a tecnologia previu um empate entre as equipes.
Vidente aponta resultado de Vasco x Palmeiras pelo Brasileirão
Fora de Campo
Ex-Palmeiras marca gol e se torna herói de ‘novo’ time de Cristiano Ronaldo
Futebol Internacional
Vasco deve ter mudanças no time contra o Palmeiras; veja provável escalação
Vasco
➡️ Vidente aponta resultado de Vasco x Palmeiras pelo Brasileirão
Na simulação, o recurso previu um confronto bastante equilibrado entre as equipes e com muitos gols. De acordo com a inteligência artificial, a partida entre Vasco e Palmeiras será marcada por reviravoltas ao longo dos 90 minutos. Veja a previsão abaixo:
Simulação de Vasco x Palmeiras
1º Tempo
- 7' – O Palmeiras começa pressionando e quase abre o placar com um chute forte de fora da área que passa raspando a trave.
- 15' – GOL! O Vasco recupera a bola no meio-campo, puxa contra-ataque rápido e finaliza cruzado no canto. 1–0.
- 28' – O Palmeiras responde com uma jogada trabalhada pela direita, cruzamento na área e cabeçada defendida pelo goleiro.
- 39' – GOL! Após escanteio, a defesa afasta mal e o visitante aproveita o rebote para empatar. 1–1.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
2º Tempo
- 52' – O time da casa quase marca em chute colocado no ângulo, mas o goleiro faz grande defesa.
- 63' – GOL! O visitante troca passes rápidos na entrada da área e finaliza rasteiro no canto. Virada: 1–2.
- 74' – O Vasco pressiona e acerta a trave após escanteio.
- 86' – GOL! Em jogada pela esquerda, vem cruzamento e cabeçada forte para empatar. 2–2.
- 90+3' – Última chance do visitante em chute de longe, mas a bola vai por cima.
🤑 Aposte em jogos do Brasileirão 2026! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
- Matéria
- Mais Notícias