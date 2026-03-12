menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Com reviravoltas, inteligência artificial crava placar de Vasco x Palmeiras

Equipes se enfrentam pela 5ª do Campeonato Brasileiro

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/03/2026
05:10
Renato Gaúcho x Abel Ferreira (Foto: Vasco/Gazeta Press)
imagem cameraRenato Gaúcho x Abel Ferreira (Foto: Vasco/Gazeta Press)
Vasco e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 19h30 (Brasília), em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o confronto e a tecnologia previu um empate entre as equipes.

➡️ Vidente aponta resultado de Vasco x Palmeiras pelo Brasileirão

Na simulação, o recurso previu um confronto bastante equilibrado entre as equipes e com muitos gols. De acordo com a inteligência artificial, a partida entre Vasco e Palmeiras será marcada por reviravoltas ao longo dos 90 minutos. Veja a previsão abaixo:

Simulação de Vasco x Palmeiras

1º Tempo

  1. 7' – O Palmeiras começa pressionando e quase abre o placar com um chute forte de fora da área que passa raspando a trave.
  2. 15' – GOL! O Vasco recupera a bola no meio-campo, puxa contra-ataque rápido e finaliza cruzado no canto. 1–0.
  3. 28' – O Palmeiras responde com uma jogada trabalhada pela direita, cruzamento na área e cabeçada defendida pelo goleiro.
  4. 39' – GOL! Após escanteio, a defesa afasta mal e o visitante aproveita o rebote para empatar. 1–1.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

2º Tempo

  1. 52' – O time da casa quase marca em chute colocado no ângulo, mas o goleiro faz grande defesa.
  2. 63' – GOL! O visitante troca passes rápidos na entrada da área e finaliza rasteiro no canto. Virada: 1–2.
  3. 74' – O Vasco pressiona e acerta a trave após escanteio.
  4. 86' – GOL! Em jogada pela esquerda, vem cruzamento e cabeçada forte para empatar. 2–2.
  5. 90+3' – Última chance do visitante em chute de longe, mas a bola vai por cima.

Vasco Palmeiras
Vasco e Palmeiras se enfrentam pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Gazeta Press)
