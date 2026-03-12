Torcida do Corinthians aponta culpado por derrota para o Coritiba: 'Vergonha'

A derrota do Corinthians para o Coritiba, na noite desta quarta-feira (11), deixou muitos torcedores do Timão irritados nas redes sociais. Depois do duelo, muitos apontaram um culpado para o tropeço na quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols do Coxa no duelo foram marcados por Jacy e Lucas Ronier. Com a vitória, o Coritiba subiu para a quarta colocação, ganhando oito posições, com sete pontos conquistados em cinco partidas. Já o Corinthians aparece na oitava posição.

Para grande parte dos torcedores do Corinthians, a derrota para o Coritiba passou muito por erros do técnico Dorival Jr. Veja os comentários abaixo:

Corinthians x Coritiba se enfrentaram pela 5ª rodada do Brasileirão (Foto: Renato Gizzi/E.Fotografia/Gazeta Press)

Como foi o jogo entre Corinthians e Coritiba

O Corinthians iniciou o jogo com mais posse de bola e tendo as principais chances, mas teve dificuldade em transformar as ações em oportunidades reais de gol. O Coritiba, por sua vez, chegava pouco e tentava segurar a pressão inicial do Timão.

Melhor no jogo, o gol do Coritiba saiu aos 36 minutos. Após cobrança de escanteio de Josué, o zagueiro Jacy subiu mais alto que a defesa do Timão e colocou o time paranaense na frente do placar.

O Corinthians voltou para a segunda etapa precisando buscar o resultado, mas foi o Coritiba quem ampliou o placar. Aos sete minutos, Josué cruzou com precisão na cabeça de Lucas Ronier, que se antecipou a Hugo Souza e mandou para a rede.