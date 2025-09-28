Condição de Thiago Silva preocupa torcedores do Fluminense: ‘Notícia ruim’

Após nove partidas, o Fluminense voltou a vencer o clássico contra o Botafogo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Germán Cano e Lima, o Tricolor assumiu a 8ª posição, com 34 pontos somados. No entanto, um lance envolvendo o zagueiro Thiago Silva preocupou os tricolores nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Torcedores reagem a lance de Germán Cano contra o Botafogo: ‘Não pode’

Na reta final do clássico, o zagueiro pediu para ser substituído após sentir um incômodo na perna esquerda, e deu lugar a Ignácio. O clube ainda não confirmou o grau da lesão, no entanto, os torcedores lamentaram a ausência do camisa 3. Para uma torcedora, um possível perde de Thiago Silva pode se tornar um grande problema. Confira abaixo.

Após a saída de Thiago Silva, o Fluminense fechou o placar e decretou a vitória no clássico contra o Botafogo. Com o resultado, o Tricolor assumiu a 8ª posição, com 34 pontos somados. Já o Glorioso estacionou na 5ª posição, com 40 pontos, e perdeu a oportunidade de colar nas equipes que brigam pela liderança do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi o clássico entre Fluminense x Botafogo?

Texto por: Marcio Dolzan

Fluminense e Botafogo fizeram um primeiro tempo disputado, em que tentaram ser ofensivos, mas pecaram no excesso de erros de passe. Se por um lado parte disso foi motivado pelo bom posicionamento das duas defesas, por outro havia também uma nítida falta de entrosamento entre algumas peças, especialmente no time alvinegro.

Estreando Luis Zubeldía como novo técnico, o Fluminense foi um pouco mais ousado. Serna, Canobbio e Cano formaram um trio ofensivo que exigiu da marcação do Botafogo. Davide Ancelotti, por sua vez, montou um time mais reforçado no meio-campo, e surpreendeu com Chris Ramos como único jogador de frente.

continua após a publicidade

Ainda assim, o principal jogador de ataque do Botafogo no primeiro tempo foi o lateral-direito Vitinho, que em três oportunidades apareceu na área de Fábio em condições de concluir. Em uma delas, o goleiro fez grande defesa. E houve ainda um arremate de fora da área de Newton que carimbou o travessão tricolor.

Mas quem foi para o vestiário com vantagem no placar foi o Flu. Aos 33, Renê, Hércules e Lucho Acosto triangularam próximos à área, David Ricardo e Vitinho se atrapalharam para afastar a bola e Cano, de cabeça, abriu o placar.

Germán Cano comemora gol no clássico com o Botafogo. (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

No segundo tempo o Fluminense voltou melhor. Com as linhas avançadas, o time empurrou o Botafogo para o campo de defesa, e fez 15 minutos de relativa pressão. A equipe alvinegra, por sua vez, não conseguia encaixar contragolpes por absoluta falta de objetividade de seus jogadores.

Foi aí que Davide Ancelotti tratou de corrigir a equipe. De uma só vez, colocou Artur, Arthur Cabral e Matheus Martins em campo. O trio oxigenou o ataque e começou a empilhar oportunidades. Cuiabano, aos 24, fez boa jogada de linha de fundo, mas cruzou alto. Arthur Cabral, dois minutos depois, cabeceou por cima. Artur, aos 27, chutou forte por cima. Marlon Freitas fez o mesmo aos 31.

O grande número de chances perdidas acabou tendo o seu preço: aos 43, Martinelli fez passe em profundidade pela direita para Lima, que invadiu a área e chutou no lado oposto de Leo Linck, fechando o placar.