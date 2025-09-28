Ausência de titular do Botafogo contra o Fluminense revolta web: ‘Vai pagar o preço’

O meia-atacante Álvaro Montoro pediu para ser liberado e defender a Seleção Argentina, na disputa da Copa do Mundo Sub-20. Com isso, o jogador será desfalque para Davide Ancelotti enquanto estiver no torneio, que começou neste sábado (27). Nas redes sociais, os torcedores alvinegros lamentaram a ausência da jovem promessa no clássico contra o Fluminense.

Para os torcedores, com a ausência do jovem argentino, o Botafogo perde muita criatividade no setor ofensivo. Um dos internautas usou como exemplo a negativa do Vasco em liberar o atacante Rayan. Ele justificou que enquanto o rival vem marcando gols e garantindo vitórias para o cruzmaltino, o Glorioso insiste em liberar Montoro e vai sendo derrotado no clássico. Confira abaixo.

Com um gol de Germán Cano, o Fluminense vai derrotando o Botafogo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado parcial, o Tricolor vai assumindo a 8ª posição, com 34 pontos somados. Já o Glorioso estacionou na 5ª posição, com 40 pontos, e vai perdendo a oportunidade de colar nas equipes que brigam pela liderança.

