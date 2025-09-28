Fluminense estanca sangramento rápido e afasta princípio de crise

O Fluminense passou por uma semana conturbada desde a terça-feira (23), quando foi eliminado da Copa Sul-Americana. O Tricolor viu sua maior chance de título na temporada ir embora junto com o seu técnico, Renato Gaúcho, que pediu demissão e pegou todos de surpresa. Alerta aceso.

O Tricolor, porém, foi rápido. Mesmo sem ter pressa para definir o substituto, confiando no trabalho de Marcão. A direção conseguiu chegar ao nome de Luis Zubeldía apenas dois dias depois. O Fluminense tinha convicção na contratação do argentino, que foi o único nome procurado pela diretoria, que já acompanhava o trabalho desde os tempos de São Paulo.

Se a contratação não se concretizasse, o sangramento poderia se complicar. O Fluminense entra em campo no domingo (28) contra o Botafogo, pelo Brasileirão, às 16h (de Brasília). O Alvinegro seria o pior adversário possível para um momento conturbado. Isso porque o Flu não vence o clássico desde 2022 e vem de oito derrotas seguidas no confronto. Uma derrota, certamente abalaria o ambiente interno do clube, que já estaria mexido com a eliminação e a ausência de um comandante fixo.

A chegada de Zubeldía muda o panorama por completo. Ainda que pouco conhecido pelo torcedor, a resposta rápida dá um respiro a mais de paciência. É certo que um resultado negativo contra o Botafogo ainda será motivo de irritação para arquibancada. Mas o panorama é outro.

Internamente, a impressão que o argentino passou rapidamente é positiva. Zubeldía chegou com ótimas recomendações, mas ainda assim surpreendeu. O novo treinador impressionou pela forma como trabalha e por suas percepções do futebol.

Zubeldía já comandou dois treinos no Fluminense

Luis Zubeldía desembarcou no Rio na manhã de sexta-feira (26). Ele seguiu direto para o CT Carlos Castilho e comandou a primeira atividade com o elenco. À tarde, o nome treinador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e por isso ele já está apto a ficar à beira do gramado pelo Fluminense.

Antes da coletiva deste sábado, o técnico comandou o último treino da equipe para o clássico deste domingo, no Maracanã.

Além de Zubeldía, a comissão técnica conta com os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas.