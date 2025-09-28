menu hamburguer
Ausências em lista de relacionados do Fluminense chamam atenção

Tricolor enfrenta o Botafogo no Maracanã

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/09/2025
13:58
Atualizado há 1 minutos
Zubeldía em treinamento no Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
O Fluminense divulgou neste sábado (27) a lista de jogadores relacionados para o clássico contra o Botafogo, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será a estreia de Luis Zubeldía no comando da equipe, após dois treinos realizados no CT Carlos Castilho. Na primeira lista do argentino, as ausências de Lezacno e Lavega chamam atenção.

➡️Botafogo defende tabu importante no clássico com o Fluminense

O Fluminense chega com fôlego novo para o jogo. Após a eliminação para o Lanús na Sul-Americana no meio da semana, Renato Gaúcho pediu demissão. O Tricolor rapidamente fechou com Zubeldía e marca uma nova era na temporada.

O time busca entrar em uma nova era também na sequência do "Clássico Vovô". O Flu não vence desde junho de 2022 e vem de oito derrotas seguidas.

Relacionados do Fluminense contra o Botafogo

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes
Defensores: Freytes, Gabriel Fuentes, Guga, Ignácio, René, Samuel Xavier, Thiago Santos e Thiago Silva
Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lima, Lucho Acosta, Martinelli e Otávio
Atacantes: Agustín Canobbio, Everaldo, Germán Cano, John Kennedy, Keno, Kevin Serna e Yeferson Soteldo

Lista de relacionados do Fluminense para enfrentar o Botafogo (Foto: Divulgação)
⚽ Prováveis escalações

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes (Ignácio) e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Serna, Canobbio e Cano (Everaldo)

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Técnico: Léo Linck; Vitinho, Gabriel Bahia, David Ricardo e Cuiabano; Newton, Marlon Freitas e Savarino (Matheus Martins); Jeffinho, Santi Rodríguez e Arthur Cabral.

