Brasileirão: Veja os melhores momentos de São Paulo 3 x 0 Vasco

Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

O São Paulo derrotou o Vasco por 3 a 0, nesta quarta-feira (16), no Estádio Brinco de Ouro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luciano, ainda na primeira etapa, abriu o placar para a equipe comandada por zubeldia, enquanto Lucas foi às redes duas vezes no segundo tempo.

Com a vitória, o Tricolor Paulista permanece na quinta colocação da competição, com 50 pontos conquistados. O clube carioca, por sua vez, estaciona na 10ª posição, com 37.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 3 X 0 VASCO

30ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 16 de outubro de 2024, às 21h45 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP);

🥅 Gols: Luciano (8' do 1ºT) e Lucas Moura (1' do 2ºT e 21' do 2ºT)

🟨 Cartão amarelo: Wellington (SAO).

⚽ ESCALAÇÕES:

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Igor Vinícius, Sabino (Santi Longo), Ruan e Welington; Luiz Gustavo e Marcos Antônio (Galoppo); Erick (Wellington Rato), Lucas Moura (Ferreira) e Luciano (Nestor); Calleri.

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, João Victor, Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Souza, Mateus Carvalho e Philippe Coutinho (Jean David); Emerson Rodríguez, Payet (Rayan) e Vegetti (Galdames).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);

4️⃣ Quarto árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE);

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).

