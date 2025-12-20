Chegada de Thiago Silva ao Porto divide opiniões na web: 'Boa sorte'

O zagueiro Thiago Silva é o novo reforço do Porto, de Portugal. O ex-Fluminense foi anunciado neste sábado (20), e o vínculo será até o fim da temporada de 2025/2026, com possibilidade de renovação por mais um ano. Diante do cenário, alguns torcedores reagiram ao retorno do jogador ao futebol europeu.

Esta será a segunda passagem de Thiago Silva pelo Porto. O zagueiro já havia defendido o clube na temporada 2004/05, quando integrou a equipe B. Em publicação nas redes sociais do clube, o jogador demonstrou entusiasmo com o retorno aos Dragões.

— Estou aqui para anunciar meu retorno aos Dragões. Quero dizer o quanto estou feliz e lisonjeado por essa oportunidade. Estou muito motivado e espero ajudar da melhor maneira possível. Agradeço ao presidente André Villas-Boas pela oportunidade e ao nosso mister Francesco Farioli também. Estou ansioso para vestir essas cores mais uma vez. Conto com vocês — afirmou o novo zagueiro do Porto.

O retorno do zagueiro ao futebol europeu acontece após uma passagem pelo Fluminense. A saída do jogador gerou diversas reações de torcedores do clube carioca e do português. Veja abaixo:

Thiago Silva deixa o Fluminense após eliminação na Copa do Brasil

A saída de Thiago Silva do Fluminense ocorreu após a eliminação da equipe, comandada por Luis Zubeldía, nas semifinais da Copa do Brasil diante do Vasco. No jogo de ida, disputado no Maracanã, o time de São Januário venceu por 2 a 1, de virada. Já na partida de volta, o Tricolor das Laranjeiras venceu por 1 a 0 no tempo normal, resultado que levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Vasco levou a melhor ao vencer por 4 a 3, sob o comando de Fernando Diniz.

O presidente tricolor, Mário Bittencourt, ainda tentou a permanência do zagueiro, mas a decisão do jogador foi deixar o clube. A principal motivação foi a intenção de ficar mais próximo da família, que reside em Londres, na Inglaterra. Prova disso é que seu filho, Isago Silva, de 17 anos, assinou no início de dezembro seu primeiro contrato profissional com o Chelsea — clube pelo qual Thiago Silva atuou entre 2020 e 2024.