Após eliminação na NBA 2024/25, Giannis Antetokounmpo está oficialmente de férias e aproveitou o tempo livre para interagir com os fãs nas redes sociais. Em sua conta no X (antigo Twitter), o ala do Milwaukee Bucks respondeu algumas perguntas e se abriu sobre sua preferência em coisas além do basquete. O atacante do Barcelona, Lamine Yamal, então, apareceu como o jogador de futebol favorito do grego na atualidade e ainda recebeu elogios.

Ao ser perguntado por um torcedor, Antetokounmpo não escondeu que Yamal era seu jogador favorito de assistir e justificou que o jovem atacante era "diferente". Logo depois, outra pergunta surgiu, na qual questionava os pensamentos do grego sobre o jogador do Barcelona. O astro do Bucks aproveitou, então, para declarou que o craque espanhol é "o presente e o futuro do futebol". Veja as interações abaixo.

Apesar de destacar o talento de Lamine Yamal, o ala de Milwaukee não escolheu o Barcelona como seu time de torcida. O Arsenal era a equipe acompanhada por Antetokounmpo antigamente, mas agora a preferência parece ser outra: o Real Madrid, rival direto do clube catalão.

Tradução: "Antigamente, era o Arsenal. Agora provavelmente seria o Real Madrid"

Temporada de Yamal no Barcelona

O ano de 2025 tem sido vitorioso para Lamine Yamal com o Barcelona. Durante a temporada, até o momento, o jovem atacante atuou em 34 partidas com o clube catalão, sendo titular em 30 das oportunidades. Ele ainda contribuiu com 22 participações em gols, com nove tentos e 13 assistências.

Para selar o "título" de melhor time do país, mesmo com problemas financeiros. Prova disso é que o Barcelona venceu os quatro clássicos contra o Real Madrid na temporada. Dois deles foram pro La Liga, um pela Copa do Rei e outro pela Supercopa da Espanha. As três competições, aliás, foram vencidas pelos Culés, com forte destaque para Yamal em campo.

