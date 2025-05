A expectativa era grande sobre a presença de Aaron Gordon no jogo 7 das quartas de final dos playoffs da NBA 2024/25. Após a vitória em casa, o Denver Nuggets visita o Oklahoma City Thunder para disputar a decisão da série empatara. O ala sofreu uma série lesão no último confronto, mas escolheu arriscar para ajudar a equipe na busca da classificação na final da Conferência Oeste, contra o Minnesota Timberwolves. Apesar das claras dores, o esforço do jogador não passou em branco pelos torcedores da liga norte-americana.

Veja as reações da web sobre Aaron Gordon

Até o intervalo, o Oklahoma City Thunder dominava o Denver Nuggets em ambos os lados da quadra. A soma entre o bom aproveitamento no ataque com os erros dos visitantes, que sofriam com turnovers, garantiu a liderança no placar para o time liderado por Shai Gilgeous-Alexander. Apesar disso, e da lesão, Aaron Gordon mantém desempenho sólido com oito pontos e oito rebotes.

