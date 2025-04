Fluminense se torna sétimo time com mais jogos pela Sul-Americana

Após o empate em 1 a 1 contra o Unión Española, o Fluminense chegou a 63 jogos pela Sul-Americana. Com isso, se tornou o sétimo time que mais vezes entrou em campo pela competição, junto com a Universidad Católica do Chile.

Com reservas e jogadores da base no time titular, o Flu não fez um bom jogo, mas levou um ponto para o Rio de Janeiro. Aranguiz abriu o placar para os chilenos após falha de Thiago Santos e Nonato deu números finais gol um golaço nos acréscimos.

Histórico na Sul-Americana

Nonato comemora o gol de empate do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Além de ser o sétimo time com mais jogos pela competição, o Fluminense é também o segundo brasileiro com mais participações. São 11 edições disputadas: 2003, 2005, 2006, 2009, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 e 2025. Destas a melhor campanha foi a de 2009, quando foi vice-campeão. O primeiro time que mais jogou a Sul-Americana é o São Paulo, com 14 participações.

No que diz respeito ao ranking de mais jogos, o Flu ultrapassou o Atletico Nacional e o Cerro Porteño, empatando com a Universidad Católica. Dos dez time com mais partidas, apenas o Lanús está na competição em 2025, de modo que o Tricolor pode subir neste ranking. Confira o Top-10:

LDU-EQU - 98 Libertad-PAR - 82 São Paulo - 81 Independiente-ARG - 79 Lanús-ARG - 78 San Lorenzo-ARG - 64 Universidad Católica-CHI e Fluminense - 63 Cerro Porteño e Atletico Nacional - 62

Classificação e próximos jogos

O ponto conquistado no Chile mantém o Fluminense na liderança do Grupo F, com sete pontos. Em segundo, está o Once Caldas-COL, com seis, o Unión Española-CHI, com dois e, por último, o GV San José-BOL, com um. A rodada desta quarta-feira (23) marcou o fim do primeiro turno da fase de grupos. Agora, os times terão mais três jogos para brigar pela classificação.

O próximo adversário do clube das Laranjeiras é o lanterna do grupo, o GV San José, em 8 de maio (quinta-feira), às 21h30, na Bolívia. Depois, o Tricolor encerra a fase classificatória com duas partidas em casa, sendo a primeria em 14 (quarta-feira), às 19h, contra o time chileno, e a segunda no dia 29 (quinta-feira), às 21h30, contra os colombianos.