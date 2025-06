Internautas alegam problema da Globo em Palmeiras x Porto: ‘Estranho’

Palmeiras e Porto se enfrentam neste domingo (15), no jogo de abertura do Mundial de Clubes da Fifa, pelo Grupo A, o mesmo de Al Ahly e Inter Miami. A partida, na transmissão da Globo, foi alvo de reclamações na web por conta do áudio e da imagem.

continua após a publicidade

Segundo a publicação de alguns usuários do 'X', o áudio da transmissão não estava em sincronia com as imagens do jogo na emissora.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Do lado brasileiro, o técnico Abel Ferreira não deve ter nenhum problema para escalar seus 11 principais jogadores, já que não há nenhum desfalque. A única peça em observação é o atacante Paulinho, que não está 100% em sua melhor condição física, mas deve atuar por algum tempo. Já no Porto, a principal baixa fica por conta do goleiro Diogo Costa, que sentiu uma lesão na coxa direita durante o treinamento e está fora da estreia.

Com os 29 jogadores selecionados à disposição, Abel Ferreira optou pela escalação que costuma usar nas principais competições que disputa atualmente, com o retorno de Mauricio entre os titulares.

continua após a publicidade

A defesa será formada pelo capitão Gustavo Gómez e por Murilo na zaga, com Giay na lateral direita e Piquerez pela esquerda. No meio, Abel optou por Aníbal Moreno e Ríos como dupla de volantes, enquanto no ataque a novidade fica por conta de Mauricio na vaga de Facundo Torres.

Apesar de estar nos Estados Unidos desde o dia 9 de junho, o Palmeiras só teve elenco completo para trabalhar nas dependências da Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, a partir da última quinta-feira (12), três dias antes da viagem para Nova Jersey.

continua após a publicidade

Escalação do Palmeiras

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Mauricio e Vitor Roque.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Bruno Fuchs, Vanderlan, Paulinho, Mayke, Micael, Facundo Torres, Raphael Veiga, Lucas Evangelista, Luighi, Emi Martínez, Thalys, Allan e Flaco López.

Confira todas as informações do jogo entre Palmeiras e Porto (onde assistir, horário e local)

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X PORTO

1ª RODADA - GRUPO A - MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: domingo, 15 de junho de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos;

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN;

🟨 Árbitro: Said Martínez (Honduras);

🚩 Auxiliares: Christian Ramirez (Honduras) e Wálter López (Guatemala);

🖥️ VAR: a definir