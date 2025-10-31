menu hamburguer
Fora de Campo

Mauro Cezar é sincero sobre final entre Palmeiras x Flamengo: 'Achismo'

Clubes decidirão a Libertadores em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 31/10/2025
10:18
Atualizado há 2 minutos
Mauro Cezar apontou um problema no Flamengo de Filipe Luís (Foto: Reprodução)
Mauro Cezar avaliou final entre Palmeiras x Flamengo (Foto: Reprodução)
O jornalista Mauro Cezar foi muito sincero ao avaliar um possível favoritismo na final da Libertadores entre Palmeiras x Flamengo. O Rubro-Negro bateu o Racing, e o Verdão virou de maneira histórica para cima da LDU.

No seu perfil do X, Mauro disse que não há como apontar favorito entre Palmeiras e Flamengo para a grande decisão em Lima.

➡️Rivais de Palmeiras e Flamengo reagem à final da Libertadores: 'Acabou'

- Muito pretensioso alguém dizer quem é o favorito para a final da Libertadores 30 dias antes. Até porque ambos os times são instáveis nesse momento. Exemplos? O Flamengo fez um papelão sábado contra o Fortaleza e o Palmeiras construiu uma virada histórica, que foi necessária, porque uma semana antes perdeu para essa mesma LDU por 3-0. E levando todos os gols no primeiro tempo. Tá bom? - começou Mauro Cezar.

- Se ouvir/ler alguém apontando favorito, não importa se hoje ou em um mês, entenda como mero chute. Um caça clique talvez. Algo irrelevante. Achismo - completou o jornalista sobre Palmeiras x Flamengo.

Final entre Palmeiras x Flamengo não será a primeira

Palmeiras e Flamengo disputarão a final da Libertadores em 2025, mas não é a primeira vez que isso acontece. Em 2021, já sob o comando de Abel Ferreira, o Verdão conquistou o título em cima do Rubro-Negro, com gols de Raphael Veiga e Deyverson. Gabigol marcou para o Rubro-Negro.

O jogo ficou marcado pelo erro grave de Andreas Pereira, já na prorrogação, que deixou Deyverson na cara do gol para marcar em Palmeiras x Flamengo. O Verdão venceu por 2 a 1, no Uruguai, e fez a festa de milhões de palmeirenses.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em 2025, por obra do destino, Andreas Pereira voltará a disputar uma final de Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, mas dessa vez com a camisa do Verdão. Ele foi um dos destaques do time de Abel Ferreira na virada histórica contra a LDU.

Nas redes sociais, muitos torcedores já começaram a esquentar o clima para a grande decisão no dia 29 de novembro. Lima, local da final, guarda boas recordações para os rubro-negros, já que foi lá onde o Flamengo foi campeão da Libertadores em 2019.

Flamengo x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Rubro-Negro x Verdão pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)<br><br>

